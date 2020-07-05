Добринцофф «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву #20





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7347

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:51 Цитата: ACROS:

Маски, простые медицинские в начале марта стоили 15 тенге, сейчас стоят - 120 тенге.

Вот они поэтому и стоили 15 тенге потому что нафик никому не нужны были.

Цитата: ACROS:

Что изменилось: технология стала затратной или материал из золота;

Появился спрос,теперь каждый должен ходить в маске поэтому и цена такая.

У меня кстати по 100тнг такие же медицинские как в аптеках по 118.



Цитата: Muad Dib:

С мозгами и при содействии бизнеса за считанные месяцы можно поставить линию, чтобы обеспечить весь Казахстан масками по 15 тенге.

Маски нужны сегодня и сейчас,а не через считанные месяцы.

Пока вы вбухаете кучу денег в производство ,пока всё это заработает может оказаться так ,что маски уже никому и не нужны будут.