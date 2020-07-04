yudjin Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области? #17





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6751

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:23 Цитата: Добринцофф:

Как доехать до дачи,да как полить её во время.

Ну если тебе пох...на свой труд, начиная с февраля месяца, то конечно можно и плевать в потолок, съездив на складскую и купив неизвестно где, кем и как выращенные овощи. А я свой труд ценю и за него борюсь.



И не хочу чтобы в предстоящую жару всё это засохло.