Цитата: Добринцофф:

потому что хотите купить всё подешевле,и от этого вам кажется, что всё кругом





В 2017 году з/уборочный комбайн российского производства стоил 53 000 000 тенге, точно такой же один в один з/комбайн нашей казахстанской кокчетавской сборки, сейчас стоит 64 500 000 тенге. Не могут же за три года все комплектующие подорожать на 11 500 000 тенге. В цене комбайна подорожала МАРЖА конечных БЕНЕФИЦИАРОВ, то есть ПРИБЫЛЬ. Как только субсидии на гербециды подняли до 50 %, предприниматели торгующие гербицидами, МГНОВЕННО подняли отпускные цены на 50 % - это по поводу моей жадности до денег.