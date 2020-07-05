Цитата: Vit:

ты б свой двор снял бы с конкурса, а то сразу понятно кому 1 место дадут.

А мой двор и не участвует. Я сразу сказал спонсору и редакции, что заявку подавать не буду, не честно. А соседи периодически спрашивают о конкурсе... приходится каждому доходчиво объяснять.



Цитата: Vit:

и тебя ваще тогда не догнать.))

а не надо меня догонять и я не за кем не бегу...делайте вокруг себя красиво, ухожено, зелено и будет вам Щасте... А таких единичных энтузиастов надо поощрять! Как кто-то сказал, человек, который выращивает цветы, не может быть плохим!