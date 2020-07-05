Цитата: ACROS:

но то что у нас и государство и бизнес - ЖАДНЫЕ до ДЕНЕГ, это точно, не первый раз это тут говорю. Цены на квартиры- завышены; цены на авто - тоже раздуты;

Ну под ваши доходы никто подстраиваться не будет,зарабатывайте больше и покупайте квартиры,машины,сельхозтехнику.

И что значит жадные до денег?Вы вот то же жадный до денег,потому что хотите купить всё подешевле,и от этого вам кажется, что всё кругом дорого.