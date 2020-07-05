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≡ «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач из Шымкента записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.
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§ ACROS
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эмоционально, ярко и может и правда про протокол, не могу утверждать - не специалист, но то что у нас и государство и бизнес - ЖАДНЫЕ до ДЕНЕГ, это точно, не первый раз это тут говорю. Цены на квартиры- завышены; цены на авто - тоже раздуты; цены на с/х технику - вообще меры нету; на запчасти, на гербецыды, на удобрения - куда так можно гнуть. Про медикаменты - вообще промолчу, каждый сам может зайти в аптеку и убедиться. Доллар - искусственно поднят, в угоду сырьедобывающим компаниям.
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§ Vit
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9505
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и меня напичкали антибиотиками, я за всю жизнь их не когда не употреблял. А тут сразу много и долго. Но со своей стороны на всякий случий организм поддерживаем витаминами. Каждый день свежевыжатые соки. Преимущество домашнего лечение все таки есть)
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§ elektron
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.07.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//И нет необходимости даже коллоидные растворы капать. Есть просто необходимость разжижать кровь антикоагулянтом и останавливать воспаление, если это необходимо.//
Да в этом точно права. Есть исследования, что до 30% умирает именно от тромбозов (закупорки лёгочной артерии, инсульт или сердце).
Как и с антибиотиками, они не лечат вирусы. И как минимум медикам это понятно. Но
как всегда, некоторые просто занимаются не своим делом.
//Прошу министерство здравоохранения Республики Казахстан обратить внимание на мнение эксперта», — написал Мурат Абенов.//
А работать должны именно эксперты своего дела, а не чиновники, возможно даже без мед. образования.

[Исправлено: elektron, 05.07.2020 - 10:57]
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§ Muad Dib
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Muad Dib


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Сообщений: 64
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 05.07.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вскрытие показало, что больной скончался от вскрытия.

Ну а по факту медицина в Казахстане действительно слабая и проблема уровня COVID-19 обнажает всю её не готовность. Тут и слабая подготовка кадров, тут и дефицит оборудования, лекарств. У кого будет тяжелая пневмония с необходимостью вентиляции легких, предстоит лотерея за жизнь - к какому специалисту они попадут в руки.
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* Butch
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1012
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.07.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
Ну а по факту медицина в Казахстане действительно слабая

Да ну?! Да быть такого не может!!! Чтобы в Казахстане и вдруг что-то да слабое. Не поверю ни за что :lol: :lol:
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§ Козлов я
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1493
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.07.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы в Казахстане и вдруг что-то да слабое.
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§ electro
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 05.07.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, если бы это было правдой, удаляли и блокировали бы.
Хм... :-o
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* drakon
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19545
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.07.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально, не блокируют и не удаляют,
Чтобы все думали, что это неправда... :lol:
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§ Vit
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9505
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня знакомая работает в инфекционом отделение. Я разговаривал с ней, спрашивал чем колят(оказывается тем же что я колю дома, один в один укол от пневмании). Но разница со мной тем , они очень тяжёлые лежат, задыхаются, температура. Очень много людей от молодых до старых. И У всех разные симптомы. Народ нужно беречь себя, соблюдать дистанцию и т.д. Походу нас реально нахлынула эпидемия.
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§ ACROS
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:



Яблоки уже свежие, южные появились на ОРТ.
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§ ZXC
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 05.07.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте рассмотрим. Может и права.
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* Butch
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1012
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 05.07.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Походу нас реально нахлынула эпидемия.

Преувеличиваете Сударь! Для эпидемии сильно мало людей вовлечено.
Цитата:
Vit:
соблюдать дистанцию и т.д.

Не, не, не!!! Нехай и дальше обнимаются и расцеловываются с кем ни попадя. Что бы, так сказать, наглядно, на практике, увидеть чем чревато такое поведение. :lol:
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§ Мишаня
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 05.07.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Что бы, так сказать, наглядно, на практике, увидеть чем чревато такое поведение.

Я из статьи вижу чем это чревато - эскулапы в гроб вгонят. Можно обсуждать, осуждать медиков. Можно промолчать. Однако, во всем мире не знают что делать и ведут поддерживающую терапию. Только на постсоветском пространстве идут как всегда "своим путём". Ответственно заявляю, не страшен черт, как его малюют. Не больше тяжёлых случаев, чем при гриппе. И это нечем опровергнуть

[Исправлено: Мишаня, 05.07.2020 - 20:26]
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§ Добринцофф
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7346
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.07.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
но то что у нас и государство и бизнес - ЖАДНЫЕ до ДЕНЕГ, это точно, не первый раз это тут говорю. Цены на квартиры- завышены; цены на авто - тоже раздуты;

Ну под ваши доходы никто подстраиваться не будет,зарабатывайте больше и покупайте квартиры,машины,сельхозтехнику.
И что значит жадные до денег?Вы вот то же жадный до денег,потому что хотите купить всё подешевле,и от этого вам кажется, что всё кругом дорого.
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