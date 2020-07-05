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§ NG.kz
Еще одна жертва подпольной водки поступила в больницу Аркалыка
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Аркалыка 1971 г. р. после отравления этанолом поступила в Аркалыкскую больницу 4 июля. Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения, пациентка переведена на аппарат ИВЛ, ее состояние крайне тяжёлое.
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§ сайлау курманов
Re: Еще одна жертва подпольной водки поступила в больницу...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.07.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта и другие умершие от отравления лежат на совести чиновников, которые упрямо поднимали акцизу , надеясь пополнить бюджет. Но это те же грабли, что были во время антиалкогольной кампании, запретом и ограничением спиртного поднялся бум амогоноварения, следом изчезло всё сладкое, а сколько умерло даже никто не считал. Предлагаю снизить цену на спиртное и разрешить самогоноварение. В Китае рисовую водку домашнего изготовления продают на базаре как у нас кумыс или молоко, думаю от этого выиграют все, от выпивох до самозанятых. Предлагаю легализовать простите. Как бы это не смешно и не привычно, но от этого в проигрыше и государство не облагая это ремесло налогом и те кто этим занимается украдкой. В выйгрыше только участковые, что крышуют этих людей
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