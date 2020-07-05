сайлау курманов Re: Еще одна жертва подпольной водки поступила в больницу... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3878

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:54 Эта и другие умершие от отравления лежат на совести чиновников, которые упрямо поднимали акцизу , надеясь пополнить бюджет. Но это те же грабли, что были во время антиалкогольной кампании, запретом и ограничением спиртного поднялся бум амогоноварения, следом изчезло всё сладкое, а сколько умерло даже никто не считал. Предлагаю снизить цену на спиртное и разрешить самогоноварение. В Китае рисовую водку домашнего изготовления продают на базаре как у нас кумыс или молоко, думаю от этого выиграют все, от выпивох до самозанятых. Предлагаю легализовать простите. Как бы это не смешно и не привычно, но от этого в проигрыше и государство не облагая это ремесло налогом и те кто этим занимается украдкой. В выйгрыше только участковые, что крышуют этих людей