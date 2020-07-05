elektron «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5337

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:20 //И нет необходимости даже коллоидные растворы капать. Есть просто необходимость разжижать кровь антикоагулянтом и останавливать воспаление, если это необходимо.//

Да в этом точно права. Есть исследования, что до 30% умирает именно от тромбозов (закупорки лёгочной артерии, инсульт или сердце).

Как и с антибиотиками, они не лечат вирусы. И как минимум медикам это понятно. Но

как всегда, некоторые просто занимаются не своим делом.

//Прошу министерство здравоохранения Республики Казахстан обратить внимание на мнение эксперта», — написал Мурат Абенов.//

А работать должны именно эксперты своего дела, а не чиновники, возможно даже без мед. образования.



[Исправлено: elektron, 05.07.2020 - 10:57]