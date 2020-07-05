Victor Yang Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина #10





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:43 Цитата: alex_60:

Какие справки требуют. Обосновывать причину пересечения

Для Казахстана - выездное дело, для России - свидетельство участника программы переселения.

Цитата: elektron:

То есть прохождение границы 4 часа?

Я же говорю - долгое ожидание. Пускают по 5 человек. В нашей "пятерке" было три узбека, которые ехали в Узбекистан якобы к больным родителям. Погранцы просили фото справки, фото документов родителей, ещё что-то. Потом они со "старшим" ушли куда-то и их где-то минут 40 не было, потом вышли - их не пустили. Мы вдвоем уже потопали к каз.посту. Там уже быстрее. Потом ждал остальных пассажиров с моего бусика, потом ещё меня последнего завезли домой.

Цитата: таноми52: Вроде бы раньше гражданам Таможенного союза загранпаспорта были не нужны? С марта нужны.



[Исправлено: Victor Yang, 05.07.2020 - 15:46]