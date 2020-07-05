|Цитата:
alex_60:
Какие справки требуют. Обосновывать причину пересечения
Для Казахстана - выездное дело, для России - свидетельство участника программы переселения.
Цитата:
elektron:
То есть прохождение границы 4 часа?
Я же говорю - долгое ожидание. Пускают по 5 человек. В нашей "пятерке" было три узбека, которые ехали в Узбекистан якобы к больным родителям. Погранцы просили фото справки, фото документов родителей, ещё что-то. Потом они со "старшим" ушли куда-то и их где-то минут 40 не было, потом вышли - их не пустили. Мы вдвоем уже потопали к каз.посту. Там уже быстрее. Потом ждал остальных пассажиров с моего бусика, потом ещё меня последнего завезли домой.
Цитата:
таноми52: Вроде бы раньше гражданам Таможенного союза загранпаспорта были не нужны? С марта нужны.
[Исправлено: Victor Yang, 05.07.2020 - 15:46]