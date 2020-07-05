ACROS Re: Николай ВОРОНИН: Есть добро от худа #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 713

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:01 Цитата://Дарига Назарбаева еще в апреле высказывалась//



А, она специалист в этом деле, что бы высказываться?? Или просто: фамилия звучная, и на слуху - для придания "веса" статье ?? Если бы написали: " ..да и Вася Пупкин или Мыркымбай Мыркымбаев, ещё в апреле высказался ....." - так наверное статья нечиталась, бы.