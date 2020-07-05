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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Есть добро от худа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так на казахстанский лад звучит известная поговорка «Нет худа без добра». Понятно, что пандемия - это худо. Принятые меры по борьбе с коронавирусом показали, что у нас не все так гладко, как нас уверяли.
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Есть добро от худа
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Дарига Назарбаева еще в апреле высказывалась//

А, она специалист в этом деле, что бы высказываться?? Или просто: фамилия звучная, и на слуху - для придания "веса" статье ?? Если бы написали: " ..да и Вася Пупкин или Мыркымбай Мыркымбаев, ещё в апреле высказался ....." - так наверное статья нечиталась, бы.
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