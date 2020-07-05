Victor Yang Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12893

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:05 Цитата: alex_60:

Каким видом транспорта.

Бусиком. Там с адреса забрали, довезли до границы, границу пешком, потом с границы другой бусик встретил. Цена поднялась в 2 раза (видимо, из-за отсутствия конкуренции), да и времени они больше тратят - на границе очень всё медленно - некоторые не знают правил новых - пытаются по внутренним документам проехать, им пытаются помочь - разбираются, достаточно чтобы прислали фото недостающих документов по вотсапп. На дорогу 9 часов ушло.