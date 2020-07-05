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≡ Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно постановлению главного санврача Казахстана, прилетающие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об отсутствии коронавируса методом ПЦР, выданную не ранее чем за пять дней до прилета, освобождаются от обязательного карантина.
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§ Vit
Re: Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9502
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданам России, в том числе несовершеннолетним, для въезда в Казахстан необходим загранпаспорт», - уточнили в пресс-службе посольства РК в пятницу

А наши тоже спокойно передвигается или нет? Виктор янг ты как там, сидишь ещё в челябинске или передвигаешся через границу без проблем?
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§ таноми52
Re: Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1850
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.07.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Гражданам России, в том числе несовершеннолетним, для въезда в Казахстан необходим загранпаспорт», -

Источник: https://www.ng.kz

Вроде бы раньше гражданам Таможенного союза загранпаспорта были не нужны?
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§ Victor Yang
Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Виктор янг ты как там, сидишь ещё в челябинске или передвигаешся через границу без проблем?

Я вчера приехал без проблем. Назад собираюсь уже с выездным делом. Думаю, тоже проблем нет.
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* alex_60
Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8769
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я вчера приехал без проблем.

Каким видом транспорта.
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§ Victor Yang
Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12893
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Каким видом транспорта.

Бусиком. Там с адреса забрали, довезли до границы, границу пешком, потом с границы другой бусик встретил. Цена поднялась в 2 раза (видимо, из-за отсутствия конкуренции), да и времени они больше тратят - на границе очень всё медленно - некоторые не знают правил новых - пытаются по внутренним документам проехать, им пытаются помочь - разбираются, достаточно чтобы прислали фото недостающих документов по вотсапп. На дорогу 9 часов ушло.
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§ Vit
Кто может въехать в Казахстан на период 14-дневного усиления карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9502
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

А вот как. Так все весну возвращались наши. Понятно. А получается ты обратно в челяб по казахстанским документом не можешь вернутся, только уже с своими временными на пмж в рф.
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