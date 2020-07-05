ACROS Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 713

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:30 Эмоционально, ярко и может и правда про протокол, не могу утверждать - не специалист, но то что у нас и государство и бизнес - ЖАДНЫЕ до ДЕНЕГ, это точно, не первый раз это тут говорю. Цены на квартиры- завышены; цены на авто - тоже раздуты; цены на с/х технику - вообще меры нету; на запчасти, на гербецыды, на удобрения - куда так можно гнуть. Про медикаменты - вообще промолчу, каждый сам может зайти в аптеку и убедиться. Доллар - искусственно поднят, в угоду сырьедобывающим компаниям.