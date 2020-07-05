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≡ «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала видеообращение к Токаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач из Шымкента записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.
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§ ACROS
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эмоционально, ярко и может и правда про протокол, не могу утверждать - не специалист, но то что у нас и государство и бизнес - ЖАДНЫЕ до ДЕНЕГ, это точно, не первый раз это тут говорю. Цены на квартиры- завышены; цены на авто - тоже раздуты; цены на с/х технику - вообще меры нету; на запчасти, на гербецыды, на удобрения - куда так можно гнуть. Про медикаменты - вообще промолчу, каждый сам может зайти в аптеку и убедиться. Доллар - искусственно поднят, в угоду сырьедобывающим компаниям.
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§ Vit
Re: «Люди умирают не от пневмонии!»: Врач записала...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9502
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и меня напичкали антибиотиками, я за всю жизнь их не когда не употреблял. А тут сразу много и долго. Но со своей стороны на всякий случий организм поддерживаем витаминами. Каждый день свежевыжатые соки. Преимущество домашнего лечение все таки есть)
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