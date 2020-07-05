yudjin Re: Конкурс «Наш цветущий двор». Участник № 2 - дом № 17 в 7-м... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6749

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:19 Цитата: Vit:



Молодец, достойно! А ЖЭК и чиновники мыслят шаблонами и методичками. У них творчество, энтузиазм и физическая безвозмездная активность во дворе на нуле. Но цацки раздать и на стенку грамоту повешать - это они любят.



Тоже как-то думал о таком... Но потом понял, что придется помирать у такого ежедневно и месяцев пять... вылавливая бычки, принесенные ветром пакеты, листву, обертки от конфет, менять зеленую воду...

Потому что делать абы как - это не моё, а поддерживать на должном уровне требует много времени и сил. Поэтому остановился на закрытом фонтанчике, уход минимальный.





