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§ NG.kz
Конкурс «Наш цветущий двор». Участник № 2 - дом № 17 в 7-м микрорайоне
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот дом уже не раз, и не без основания, был отмечен в различных городских конкурсах, а на призовые деньги жильцы купили ажурную беседку, которая отлично вписалась в тенистом месте двора, среди стройных берез и усыпанных алыми ягодами рябин.
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§ Vit
Re: Конкурс «Наш цветущий двор». Участник № 2 - дом № 17 в 7-м...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9502
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Re: Конкурс «Наш цветущий двор». Участник № 2 - дом № 17 в 7-м...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.07.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Молодец, достойно! А ЖЭК и чиновники мыслят шаблонами и методичками. У них творчество, энтузиазм и физическая безвозмездная активность во дворе на нуле. Но цацки раздать и на стенку грамоту повешать - это они любят.

Тоже как-то думал о таком... Но потом понял, что придется помирать у такого ежедневно и месяцев пять... вылавливая бычки, принесенные ветром пакеты, листву, обертки от конфет, менять зеленую воду...
Потому что делать абы как - это не моё, а поддерживать на должном уровне требует много времени и сил. Поэтому остановился на закрытом фонтанчике, уход минимальный.
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