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Куратор темы: Козлов я
§ Добринцофф
Советы на каждый день
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
предлагается взять эту прижимную гайку и на точильном станке снять с нее 1,5-2 мм металла с двух сторон. После этого ключ на 36 всегда и легко поможет вам решить эту проблему.

Почему бы сразу не выпускать такие гайки с гранями?
Как то то же долго мучился откручивал.
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.07.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему бы сразу не выпускать такие гайки с гранями?

Посчитали, что ключа под отверстия хватит. Гладко было на бумаге... :-)
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§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Я когда ожидается в пакеты что то ложить, типа молока например,беру пакеты с ручками, они обычно лежат где овощи .
Они легко открываются и удобны в дальнейшей эксплуатации, завязать/развязать, перенести. И потом в них все что потом покупаю, требующее пакетов.

[Исправлено: alex_60, 04.07.2020 - 11:59]
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§ Butch
Советы на каждый день
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.07.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему бы сразу не выпускать такие гайки с гранями?

Цитата:
Козлов я:
Посчитали, что ключа под отверстия хватит. Гладко было на бумаге

Кхм. Может чтобы подшипник или втулка шпинделя, да собственно и шестерни тоже, дольше "ходили"? Нет? Не подходит такой вариант ответа? Так-то я думаю что вращающиеся массы на скоростях сопоставимых с "болгарочными" должны иметь хоть какой-то баланс, что плохо соотносится с гранёной гайкой.
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§ Гога
Советы на каждый день
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ложу
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§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Дуракам закон не писан.
Это про тебя.
Поговори с котиком, или, с деревом.
Они тебе будут рады.
Совет дадут, как не быть
Банным веником, от листьев которого
Нельзя избавиться.
Липучие блин. Как пристанут.
Ну я тебя не посылаю.
Пока.
Просто прошу.
Поговори с другими людьми, может жизнь и наладится.
Ну если сказать есть что конечно.
А то пошлют ведь..
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§ Гога
Советы на каждый день
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну я тебя не посылаю.

----Давно не красили ??
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§ Гога
Советы на каждый день
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В русском языке существует очень много мудрых пословиц и поговорок, которые передают мудрость Предков новым поколениям. Но к сожалению, до нас дошла не вся мудрость и многие пословицы и поговорки, которые мы знаем были обрезаны и укорочены, что сильно изменило их смысл и суть. То же самое произошло и с поговоркой "Дураку закон не писан". Именно в этой версии мы знаем ее, хотя полная версия данной поговрки звучит так: Дураку закон не писан, А если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. И если разобраться глубже в мудрости Предков, то дурак - это вовсе не необразобаный невежда, как мы привыкли считать. Наши предки считали, что Дурак - это человек, который мыслит и понимает мир по другому (не так как обычные люди понимают). И подтверждением тому является то, что во всех русских сказках Иван-дурак, и только он, всегда находил решения для задач, которые не могли решить другие люди, и всегда дурак женился на принцессе, то есть дурак - это неординарный человек, но никак не невежда. Поэтому и смысл поговорки "Дураку закон не писан... (со всем его продолжением)" состоит в том, что дуракам не нужны законы, прописанные для других обычных людей, потому что у дураков есть свои законы, свои понятия и интерпретации.
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§ Гога
Советы на каждый день
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Зри в корень!! :-) :-)
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1492
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.07.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот смотрел инстаграм Ак Орды и удивлялся - как у Токаева очки не запотевают?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=856776&topic_id=41133&forumid=1&1593924655

Если вы носите очки с маской, то нередко сталкивались с этой проблемой. Необходимо маску одевать повыше на нос, чтобы она подходила ближе к глазам и прижимать очками к лицу. Другой способ- чаще промывать очки мыльным раствором воды.Тогда конденсат будет появляться гораздо реже. Есть способы приклеивания маски к лицу лейкопластырем или другими клеящими средствами, а также использование мягкой проволоки в верхней части маски, чтобы она повторяла контуры носа и мешала поступлению теплого воздуха к очкам.
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§ Victor Yang
Советы на каждый день
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12891
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Необходимо маску одевать повыше на нос, чтобы она подходила ближе к глазам и прижимать очками к лицу.

Я это эмпирическим методом тоже вывел). Но у Токаева маска не сидела под очками! Неужели Он мыльным раствором протирает?
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