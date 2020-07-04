Цитата: Это касается и дачных маршрутов. В связи с чем мы рекомендуем председателям садовых обществ пересмотреть графики поливов и перенести их на более ранний срок.

Нее... ну просто замечательно. В рабочий день полив делать в рабочее время.

Интересно, а у Севостьянова есть дача? Как он на неё поедет поливать? Будет сбегать с работы? Тогда за систематическое отсутствие на рабочем месте его можно будет уволить. И тогда не будет нелогичных постановлений.



Цитата: Автобусы с 7.00 до 19.30

А вот в 113А сегодня мне водитель сказал, что будет ДВА рейса утром и ДВА вечером, причем последний с дач в 20.20. И это логично, ведь полив заканчивается в 20.00.



Да и любое временное ограничение абсолютно не логичное и приведет к скоплению людей.

Такое ощущение, что все эти ограничения ради ограничений, а не для снижения заражаемости.