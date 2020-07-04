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≡ Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 00.00 часов 5 июля в Костанайской области вступает в силу новое постановление заместителя главного государственного санитарного врача региона Юрия СЕВОСТЬЯНОВА. Сегодня на онлайн-брифинге он объяснил, какие ограничения ждут костанайцев.
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§ denfostr
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 04.07.20 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///,сам не может носить маску,а других учит. Носик у него наружу.или не дышит им или простужен.

[Исправлено: Iney, 04.07.2020 - 18:21]
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§ Vit
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9498
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весной говорили, вот придёт лето, солнышко и помрёт вирус.
А похоже нас ждут тяжёлые ещё полгода минимум. 19 июля продлят и ужесточат наверняка. Затягиваем пояса ещё крепче.
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§ alex_60
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А похоже нас ждут тяжёлые ещё полгода


думай о хорошем.
так легче.
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§ юля елиссева
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1625
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.07.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю оштрафовать господина Севостьянова за нарушение режима карантина. Почему маска не закрывает нос?
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§ yudjin
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.07.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это касается и дачных маршрутов. В связи с чем мы рекомендуем председателям садовых обществ пересмотреть графики поливов и перенести их на более ранний срок.

Нее... ну просто замечательно. В рабочий день полив делать в рабочее время.
Интересно, а у Севостьянова есть дача? Как он на неё поедет поливать? Будет сбегать с работы? Тогда за систематическое отсутствие на рабочем месте его можно будет уволить. И тогда не будет нелогичных постановлений.

Цитата:
Автобусы с 7.00 до 19.30

А вот в 113А сегодня мне водитель сказал, что будет ДВА рейса утром и ДВА вечером, причем последний с дач в 20.20. И это логично, ведь полив заканчивается в 20.00.

Да и любое временное ограничение абсолютно не логичное и приведет к скоплению людей.
Такое ощущение, что все эти ограничения ради ограничений, а не для снижения заражаемости.
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§ yudjin
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6748
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.07.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
запрещается автоперевозки между городами и районами

По "логике" от санврачей надо убрать блок-посты.
Сегодня на рудненской трассе.

Хотя может наконец-то дошло, что кроме мучений они ничего не дали.
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§ ACROS
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.07.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Севостьянлв коротко ответил, что "это не по теме брифинг//

Когда нету грамотного и компетентного ответа, у них обычно стандартно: запрос в официальной письменной форме и через пресс-службу и ответ в отведенные законом время.
Цитата:
Vit:
придёт лето, солнышко и помрёт вирус.


Надо же что то говорить.

Цитата:
yudjin:
кроме мучений они ничего не дали.


Почему же: хоть увидели что есть тепловизоры и спец.наз с автоматами.
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§ Добринцофф
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7345
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.07.20 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Нее... ну просто замечательно. В рабочий день полив делать в рабочее время.

Страна в опасности,а Юджин опять про своё,про наболевшее.
Как доехать до дачи,да как полить её во время. :lol:
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§ Victor Yang
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12891
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.20 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как доехать до дачи,да как полить её во время.

Дача дело такое - нужно вовремя поливать, иначе все предыдущие усилия будут напрасными. Ситуация для властей необычная и оптимальные решения нужно выявлять опытным путём.
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§ Vit
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9498
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в Нур-Султане (в рассаднике заразы по стране) работают ТРЦ. В бутики можно заходить не более 5 человек. На входе стоит охранник и контролирует, а перед бутиком стоят человек 10 в очереди, дышат друг другу в затылок и ждут.
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§ Vit
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9498
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вирус во всю гуляет по городу. Инфекционки почти полные уже. Город маленький и много знакомых работают в больницах. И не кто не знает чем толком лечить. У всех больных надежды только на сам организм. Процесс выздоровления очень тяжёлый и долгий, знаю по себе. Третья неделя уже идёт лечения.
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§ alex_60
Re: Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
вот в 113А сегодня мне водитель сказал, что будет ДВА рейса утром и ДВА вечером, причем последний с дач в 20.20


Одно другому не противоречит.

//19.30 - это время последнего выхода на маршрут.///

Пока доедет до дач из города, перекур, и обратно в 20.20.
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§ Victor Yang
Автобусы с 7.00 до 19.30, ТРЦ закрыть, базы отдыха открыть наполовину - Какие строгие ограничения введут в Костанайской области?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12891
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
сам не может носить маску,а других учит. Носик у него наружу.или не дышит им или простужен.

Не очкарикам не понять :lol: :lol: :lol: . Вот смотрел инстаграм Ак Орды и удивлялся - как у Токаева очки не запотевают?
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