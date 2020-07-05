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§ NG.kz
Чемпионат Казахстана по футболу приостановили на 14 дней
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С момента возобновления чемпионата клубы успели отыграть только один тур. Все матчи проходили без зрителей на трибунах, количество обслуживающего персонала на стадионе ограничили до технического минимума.
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§ ACROS
Re: Чемпионат Казахстана по футболу приостановили на 14 дней
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл игры в футбол: игра для зрителя и во имя ЗРИТЕЛЯ. Без него пропадает весь смысл игры: двадцать два дурака, пардон..бугая( по А.П. Райкину) бегают бестолку по полю, отрабатывая свои БАСНОСЛОВНЫЕ и абсалютно не нужные никому, с точки зрения нынешней коронавирусной ситуации, гонорары.
Прекратить чемпионат, как НЕНУЖНЫЙ рудимент в эпоху коронавируса; игроков и тренеров распустить по домам; деньги перечислить в фонд ОСМС для борьбы с пандемией или же в детские дома.
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