ACROS Re: Чемпионат Казахстана по футболу приостановили на 14 дней #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 711

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:00 Смысл игры в футбол: игра для зрителя и во имя ЗРИТЕЛЯ. Без него пропадает весь смысл игры: двадцать два дурака, пардон..бугая( по А.П. Райкину) бегают бестолку по полю, отрабатывая свои БАСНОСЛОВНЫЕ и абсалютно не нужные никому, с точки зрения нынешней коронавирусной ситуации, гонорары.

Прекратить чемпионат, как НЕНУЖНЫЙ рудимент в эпоху коронавируса; игроков и тренеров распустить по домам; деньги перечислить в фонд ОСМС для борьбы с пандемией или же в детские дома.