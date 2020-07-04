сайлау курманов Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3877

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:00 Полностью согласен с вами, участковые точно знают кто , где чем торгует. Возможно даже он захаживал в эти точки и грозился проверками, но ушлые комерсы предложат войти в долю и те спокойны продолжат свое ремесло. В моем случае было именно так, но наоборот. Было предложено пустить в долю, но как раз отказался я. Что в итоге было все знают, не будем повторять.