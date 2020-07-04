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§ NG.kz
Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт перестал открываться в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публикация на сайте «ИА «Панорама» появилась 2 июля. В ней утверждается, что о разработке сыворотки якобы заявил пресс-секретарь «Академии науки Казахстана» на «пресс-конференции правительства по эпидемиологической ситуации в регионах».
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§ maxsaf
Re: Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Распространяемая в сети Интернет информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Н.А. Назарбаева не соответствует действительности

Ну и зря. Наверняка вакцина получилась бы отменная
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§ таноми52
Re: Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1849
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отметим, что указанное издание официально позиционирует себя как сатирическое, а публикуемые материалы носят шуточный характер.

Источник: https://www.ng.kz/Цитата:


Министерство здравоохранения РК опровергло шутку российского сатирического издания «ИА «Панорама» о разработке вакцины из крови первого президента страны Нурсултана Назарбаева,

Источник: https://www.ng.kz/


На каждую шутку в РК нужна официальная реакция соответствующего министерства?
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§ Козлов я
Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт перестал открываться в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.07.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
На каждую шутку в РК нужна официальная реакция соответствующего министерства?

А помните,как реагировали на Сашу Барона Коэна? Только ленивое министерство не могло отреагировать.
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§ сайлау курманов
Re: Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3877
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.07.20 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то в начале поверил и даже обрадовался, однако немного досада одолела, ведь из семени могли бы для патриотично настроенного населения отличный донорские материал создать, наверняка нашлись бы суррогатные добровольцы выносить таких же патриотично настроенных нур-беби
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§ ACROS
Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт перестал открываться в Казахстане
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
реагировали на Сашу Барона Коэна?


Правда или нет: говорят что благодаря Саша Барон Коэну и Димашу Кудайбергену о Казахстане узнали в мире больше чем от деятельности МИДа и других гос.чиновников.
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§ abaika95
Re: Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4388
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.07.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информационная война во всей красе
Еще от Российских троллей
Даже я поверил.
Ну и? Кто что думает? Провластные РФ они или нет?
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§ ACROS
Re: Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даже я поверил.


Один популярный, в своё время, советский сатирик часто говорил: "в каждой шутке, всего лишь доля шутки, остальное ПРАВДА".
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§ ACROS
Re: Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 05.07.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и зря. Наверняка вакцина получилась бы отменная


Недавно по КТК показывали обращение врача из Шимкента к людям переболевшим КВИ что бы сдавали свою кровь с антителамии и гонорар за это около 20 000 тенге.
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§ Vit
Re: Пошутивший о вакцине из крови Назарбаева российский сайт...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9496
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.07.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта шутка означает что лекарства есть, но не для всех.
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