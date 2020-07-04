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≡ 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое отравление этанолом в Аркалыке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
11 человек скончались, двое в реанимации - массовое отравление этанолом в Аркалыке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошедшие сутки в Аркалыкскую больницу поступили 11 человек. 9 из которых скончались, не приходя в сознание. Двое в реанимации в тяжёлом состоянии, с положительной динамикой. Диагноз у всех - отравление суррогатами алкоголя.
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§ Butch
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.07.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, таки среди удручающих иной раз появляются и хорошие новости. :lol:
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§ maxsaf
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирус - самопал, счет 3:9. Борьба продолжается.
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§ maxsaf
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Эти тоже в эволюцию не верили
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§ ACROS
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.07.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://просим незамедлительно сообщить об этом в ближайшие территориальные подразделения полиции//

Любой участковый инспектор, повторяю ЛЮБОЙ, ЗНАЕТ - кто и где и когда и какой магазинчик торгует этой суррогатной продукцией. Он полностью владеет информацией по своему участку: через своих завербованных негласных информаторов, так сказать в "теме". Иначе он был бы "бесплатным" приложением к сельскому акимату. Я , подозреваю: что они и в "доле".
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§ сайлау курманов
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3877
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.07.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с вами, участковые точно знают кто , где чем торгует. Возможно даже он захаживал в эти точки и грозился проверками, но ушлые комерсы предложат войти в долю и те спокойны продолжат свое ремесло. В моем случае было именно так, но наоборот. Было предложено пустить в долю, но как раз отказался я. Что в итоге было все знают, не будем повторять.
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