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≡ 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое отравление этанолом в Аркалыке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
11 человек скончались, двое в реанимации - массовое отравление этанолом в Аркалыке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39256
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прошедшие сутки в Аркалыкскую больницу поступили 11 человек. 9 из которых скончались, не приходя в сознание. Двое в реанимации в тяжёлом состоянии, с положительной динамикой. Диагноз у всех - отравление суррогатами алкоголя.
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§ Butch
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.07.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, таки среди удручающих иной раз появляются и хорошие новости. :lol:
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* maxsaf
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирус - самопал, счет 3:9. Борьба продолжается.
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* maxsaf
Re: 11 человек скончались, двое в реанимации - массовое...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7210
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Эти тоже в эволюцию не верили
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