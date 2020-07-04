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§ NG.kz
Как ремонтируют дорогу на Садчиковку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39256
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте уважаемая редакция НГ!К недавнему посту о дороге на Садчиковку хотелось бы добавить. С момента ремонта этой дороги (май) полностью покрытие отремонтировали лишь до поворота на резиденцию Президента (гольф клуб).
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§ Козлов я
Re: Как ремонтируют дорогу на Садчиковку
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.07.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Как ремонтируют дорогу на Садчиковку
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3874
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.07.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном на виноградной стали ложить асфальт, боюсь сглазить, тьфу-тьфу, тьфу,даже работяг пригласил на обед, мясо сварили и тесто накатали дочь с супругой, самовар я затопил, но работники вежливо откланились и отказались.
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§ Козлов я
Как ремонтируют дорогу на Садчиковку
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.07.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
но работники вежливо откланились и отказались.
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