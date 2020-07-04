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≡ Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39256
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, осуществлять патронаж беременных и детей по показаниям. Сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами.
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
их ложили сразу в больницы с короной

На карантин их ложили, отдельно от заболевших, период "созревания" нонешней заразы - около 14 дней, если вдруг обнаружится - чтоб других не наградили. Эх, не служил ты в армейке... 3 месяца в изоляции от всех остальных не видел... А у меня было... Летний призыв, Лен.область, жара, сырость, идеальные условия для бактерий, все дела... а кому-то сало прислали в посылке - обкакалась вся их рота - дизентерия, сыкымы... Но быстро погасили, во многом - благодаря изоляции от всех остальных 8-) :lol: :-o
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Эти не счастные анализы уже не могут дать, что б знать от чего помрешь в случии чего.

А тебе не всё равно уже будет? 8-)
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§ KOS77
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
KOS77


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Сообщений: 734
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Несколько месяцев назад из египтов прилетали девочки и мальчики. У них не было не темпа, не других симптомов и их ложили сразу в больницы с короной Щас приносишь мешок симптомов и лечишся дома не известно от чего.

Ага, а ещё подъезды закрывали - чудные...
Сестра заболела, ни тестов ей ни каких, ни особого лечения кроме, как от ОРВИ, в общем без паники сейчас. Муж её сдал тест за 6 тыс., оказалось была "корона" у него (антитела обнаружили), но безсимптомно. Судя по всему у сестры тоже "корона". Сейчас моя жена болеет, врача вызвали, послушала, сатурацию измерила и всё. Тест не положен, т.к. нет подозрения на пневмонию. Был бы тест тыс. 2, сделал бы на всякий случай. В общем система настроена лишь на пневмонию, хотя это только частое осложнение от "короны" и не означает, что другие больные с симптомами ОРВИ не "коронованы".

[Исправлено: KOS77, 04.07.2020 - 17:37]
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Был бы тест тыс. 2, сделал бы на всякий случай.

Зачем? Сегодня - здоров, завтра - подцепил, и толку? Тест нужен для врачей, чтоб определиться с тактикой лечения, ибо нюансов дофига...
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§ KOS77
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Зачем?

Чтобы знать, бояться "корону" или уже есть антитела и можно немного выдохнуть. А так, дорогих тестов конечно не наделаешься.
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§ Сыкымы
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
или уже есть антитела

Даже при наличии антител в вашем организме, Вы являетесь носителем, т.е. разносчиком заразы. Ваш организм обладает антителами и достаточным иммунитетом, успешно противостоит вирусу, а вот организмы других - нет. Вы хотите стать причиной смерти ваших близких?
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§ Butch
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.07.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Кровь и моча в Вашем случае скажем прямо нафиг не сплющились. Так же как и рентгенография. Что врачи должны там увидеть, если Вы не показываете симптомов ухудшения функции легких? Кашель, кстати, может иметь "сердечное" происхождение.
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§ Vit
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9495
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Цитата:
Кашель, кстати, может иметь "сердечное" происхождение.
Вот, вот. Я когда задал вопрос доктору, может у меня грипп? Он сказал у нас щас нету не гриппов, не сердце, не отравления. С юмором доктор вобщем. Потому у нас и статистика странная от ковид умерло 100человек а от гипертонии 500. В машине скорой мне делали кардиограму. Норм. Вот Давление было немного высокое.
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§ elektron
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5334
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.07.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А тебе не всё равно уже будет?

Не думаю многим интересно будет. :lol:
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не думаю многим интересно будет.

Ээээ, нет. Пусть наши "баталии" останутся словесными. Всем здоровья и долголетия.
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§ Козлов я
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.07.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Всем здоровья и долголетия.
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