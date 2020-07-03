Цитата: abaika95: А сразу разъяснить не судьба была? Почему на каждое постановление надо давать разъяснение с разжЕвыванием для всех?

Даже как-то странно. От Абайки, и вдруг такие вопросы.

Нет, не судьба. Люди, работающие в сфере государственного управления РК, не способны чётко и понятно сформулировать мысль, тем более с первого раза. И вряд ли это может стать каким-то ни было открытием, достаточно посмотреть с десяток "живых" выступлений "управленцев" самых разных рангов.