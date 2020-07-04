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≡ Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, осуществлять патронаж беременных и детей по показаниям. Сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами.
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё сразу из ФСМС? Дофига неэкстренных, желающих вызвать "скорую", типа "с моей з/п удерживают отчисления в ОСМС - давайте приезжайте, у меня темп 37.2, мне плохо!!!!" Не задумываясь о том, что количество бригад СМП небезразмерно, и где-то кому-то в данный момент нужна реальная экстренная помощь, в то время как вызывают при 37.2 и давлении 160. Пусть платят из своего какрмана и прочувствуют, что лучше - вызывать бригаду СМП или своими ножками сходить в поликлинику.
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§ Vit
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для контактных больных и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест", - разъяснили в Минздраве.

Брать то вы берете. Вот почему потом результаты не говорите? Складывается мнение и уже не только у меня что мухлюите. Мои анализы уже неделю у вас. Но при этом выписывают лекарства от пневмании+короновируса. Хотя результатов анализов нету. Пока дома лежу, куча знакомых звонят, спрашивают за здоровье и рассказывают что у них знакомые, родственики так же неделями ждут результаты и так же их колят от пневмании. Непонятно. Или начали специально уменьшать официальную статистику или нету реальных тестов.
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§ abaika95
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.07.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сразу разъяснить не судьба была? Почему на каждое постановление надо давать разъяснение с разжовыванием для всех?
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§ Vit
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Я не спец по бактериям и вирусам. Но что то мне подсказывает внутри что если мои анализы лежат в очереди уже неделю, за это время разве бактерии не подохли сами по себе. Второй вариант, результаты фильтруют что б не пугать людей и не создавать панику, так как заражённых возможно уже в 100 раз больше.
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот почему потом результаты не говорите?

Чтоб самолечением не занимался и лекарства не скупал, как гречку.
Цитата:
Vit:
Мои анализы уже неделю у вас. Но при этом выписывают лекарства от пневмании+короновируса.

Лечат? Лечат! выздоравливай и не накручивай себя. Положительные эмоции тоже важны для процесса выздоровления.
Цитата:
Vit:
Или начали специально уменьшать официальную статистику

Тебе важен результат оказания медуслуги или официальная статистика?
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
за это время разве бактерии не подохли сами по себе.

Нет. Они будут пожирать твой организм до упора, до тех пор, пока твой организм может их кормить.
Взрослый чел,неглуп, с образованием, а мышление - как у детсадовца. Синдром "дальнобойщика" - подхватить сифилис от придорожной проститутки и ждать, когда само рассосётся. 8-) ;-) :-o
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§ Vit
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты неправильно понял. Вот взяли у меня с носа и рта мазок. Положили там в какой то спец конверт. Прошла неделя. Врач говорит лаборатория перегружена потому и нет результатов. Вот я и спрашиваю если мои микробы лежат неделю и ждут свою очередь в лабораторию, разве они ещё там живые? Я не утверждаю, но сомнения явно уже появились что результат будет точным.
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§ alex_60
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8763
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Врач говорит лаборатория перегружена


Мрак какой то.
Чем она перегружена.
Миллионы анализов?
Так в кз всего 18 население.
Или елбасы и Токаеву каждый час делают анализы. Ну и рядом кто.
Тогда виталу ждать года два придётся.
Больше недели нет результата.
Два дня максимум заявленной время
Там же результат через полчаса.
Не дай бог...
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 16:15
Комментарий удален модератором.
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я не утверждаю, но сомнения явно уже появились

Лечение назначено? Да. Можно ли утверждать, что антибиотики назначены "от фонаря"? Вряд ли. Скорее всего, ваш лечащий врач результаты анализов и тестов увидел и потом назначил лечение. Ну, а то что до вас результаты не дошли - ну, хз как так получается.
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§ Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ты неправильно понял.

Прошу извинить. Реально неправильно понял.
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§ Vit
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9492
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты вроде близок к медицине, я заметел. Да, лечение почти от фонаря, раньше так точно не лечили. Можно сказать даже что я лечусь по интернету. И смешно и печально. Коротко повторю: в рф около 5 дней у меня была темп 39.2 рвота+диарея+потеря запахов и вкуса. Российская скорая мне выписала арбидол+азитромицин+левофлоксацин ещё пробиотик. Да, помогло. Все вернулось в норму кроме кашля и отсутствия аппетита, слабость, головокружение. Дома я сразу обратился опять в скорую, не в поликлинику так как понимал что я могу быть опасен. Меня скорая забрала в больницу. Там вобщем так решили: раз нету темп и одышки, давай ка на домашнее лечение. Выписали уколы от пневмании и ещё всякие лекарства. Если будет ухудшение тогда положем. Тем более ты один проживаешь. В принципе я не против сказал. На следующий день ко мне домой приехала бригада и взяли мазок на короновирус. Врач молодец каждый день звонит и интеруится моим здоровьем. Да Здоровье улучшается, аппетит зверский стал, так как я неделю не че не кушал. туалет норма. Остался кашель. Сыкымы вас в моём рассказе не че не удивляет? Не были взяты не моча, не кровь, не рентген. Дистанционное лечение. Можно сказать даже самолечение.
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