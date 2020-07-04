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§ NG.kz
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.07.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мобильные бригады будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, осуществлять патронаж беременных и детей по показаниям. Сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами.
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* Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1238
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё сразу из ФСМС? Дофига неэкстренных, желающих вызвать "скорую", типа "с моей з/п удерживают отчисления в ОСМС - давайте приезжайте, у меня темп 37.2, мне плохо!!!!" Не задумываясь о том, что количество бригад СМП небезразмерно, и где-то кому-то в данный момент нужна реальная экстренная помощь, в то время как вызывают при 37.2 и давлении 160. Пусть платят из своего какрмана и прочувствуют, что лучше - вызывать бригаду СМП или своими ножками сходить в поликлинику.
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§ Vit
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9490
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для контактных больных и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест", - разъяснили в Минздраве.

Брать то вы берете. Вот почему потом результаты не говорите? Складывается мнение и уже не только у меня что мухлюите. Мои анализы уже неделю у вас. Но при этом выписывают лекарства от пневмании+короновируса. Хотя результатов анализов нету. Пока дома лежу, куча знакомых звонят, спрашивают за здоровье и рассказывают что у них знакомые, родственики так же неделями ждут результаты и так же их колят от пневмании. Непонятно. Или начали специально уменьшать официальную статистику или нету реальных тестов.
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§ abaika95
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.07.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сразу разъяснить не судьба была? Почему на каждое постановление надо давать разъяснение с разжовыванием для всех?
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§ Vit
Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные скорые"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9490
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.07.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Я не спец по бактериям и вирусам. Но что то мне подсказывает внутри что если мои анализы лежат в очереди уже неделю, за это время разве бактерии не подохли сами по себе. Второй вариант, результаты фильтруют что б не пугать людей и не создавать панику, так как заражённых возможно уже в 100 раз больше.
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* Сыкымы
Re: Минздрав Казахстана разъяснил информацию про "платные...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1238
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.07.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот почему потом результаты не говорите?

Чтоб самолечением не занимался и лекарства не скупал, как гречку.
Цитата:
Vit:
Мои анализы уже неделю у вас. Но при этом выписывают лекарства от пневмании+короновируса.

Лечат? Лечат! выздоравливай и не накручивай себя. Положительные эмоции тоже важны для процесса выздоровления.
Цитата:
Vit:
Или начали специально уменьшать официальную статистику

Тебе важен результат оказания медуслуги или официальная статистика?
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