Цитата: Для контактных больных и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест", - разъяснили в Минздраве.

Брать то вы берете. Вот почему потом результаты не говорите? Складывается мнение и уже не только у меня что мухлюите. Мои анализы уже неделю у вас. Но при этом выписывают лекарства от пневмании+короновируса. Хотя результатов анализов нету. Пока дома лежу, куча знакомых звонят, спрашивают за здоровье и рассказывают что у них знакомые, родственики так же неделями ждут результаты и так же их колят от пневмании. Непонятно. Или начали специально уменьшать официальную статистику или нету реальных тестов.