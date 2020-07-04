Цитата: пешеход:

Вот пускай контролирующие органы и займутся есть ли в больнице средства защиты, костюмы, маски, перчатки или может деньги для приобретения выделили, а главврач либо не спешит их тратить, чтоб себе в карман потом прибрать, либо закупили, но не выдают, типа спасение утопающих дело рук самих утопающих, пусть за свой счёт медики все покупают. А может все на бумаге только выделили...

Я думаю на такой случай у них лежит определенный запас который нельзя использовать, на крайняк за свои купит чтобы не присесть.