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§ NG.kz
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней.
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§ Добринцофф
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7344
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.07.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Да МСБ этот для государства баловство сущее, так эт, чтоб было людям чем заняться. Чтоб под ногами не путались. Прибыли от него особо не ждут.

Тем не менее,за этим "баловством" неустанно бдят контролирующие органы,как правило с одной единственной целью,при всякой возможности выписать очередной штраф.
Налоговая запускает акции "требуй чек" или сними на видио факт не выдачи и заработай денежку.
Та же налоговая пересчитала мне налог на коммерческое имущество за последние 3 года и заставила доплатить.
Если бы им было совсем пофигу вряд ли они стали бы так заморачиваться.
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§ denfostr
Re: Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 04.07.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни на секунду не ограничивается добыча полезных ископаемых,сельхозпроизводителей крупных предприятий! Так о каких ограничениях речь? О запрете других массовых мероприятий и разрешено индивидуальные занятия на улице.это о митингах) людям старше 65 не выходить.кто у нас выходит и уже ничего не боится,потому как нечего терять? Людя за 65 лет...
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про автобусы.
вчера читал и зачитывал для окружающих
из статьи
Детсады и ТРЦ закрыты, автобусы с ограничениями - как будут жить казахстанцы две карантинные недели.
последнее постановление главного св рк.
вечером. в 19.16.
с примечанием.на все области,
и на местном уровне переиздаваться нормы не будут.
автобусы с 6 до 10 и с 17 до 20.
увеличить в указанное время количество автобусов .
сегодня не вижу не примечания, ни времени по автобусам.
просто-ограничить движение общественного транспорта.
что случилось за ночь?
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* drakon
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19539
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, так 5 июля, это же завтра... :lol:
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

невероятно.
значит у вас тоже завтра 5 июля.
как у нас.
содрали таки наш календарь..
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* drakon
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19539
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, я про ужесточение карантина,
С 5 июля. А ты про календари... :lol:
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
, я про ужесточение карантина,


У вас тоже ужесточают?
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* drakon
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19539
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, пока что, нет... :lol:
Читай деревеньку... ;-)
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§ Тимур Гафуров
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 540
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 04.07.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
про автобусы. вчера читал и зачитывал для окружающих

Областной информационный штаб в первый раз прислал постановление,, которое оказалось не окончательным. Потом пришлось заменить на окончательный вариант. В штабе объяснили, что им тоже так прислали сверху. Так что теперь ждем разъяснений по автобусам на местном уровне
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Понял. Вот на спутнике нашёл, что вчера писали.
///Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить ограничение общественного транспорта по времени (с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) с максимальным выходом автобусов, микроавтобусов, троллейбусов на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта не более 50%", - говорится в сообщении.///
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявлять на всю страну одно, через очень короткое время
Корректировать сказанное. С непонятной формулировкой.никому не понятной.
И замолчать на день.
Как прекрасен этот мир...
Слова из песни.
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане так решили
//приостановление работы городского общественного транспорта///
На период 5 - 19 с дальнейшим пролением.
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§ alex_60
Как ужесточат карантин в Казахстане с 5 июля
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8760
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.07.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алма-ате
//полностью приостанавливается работа пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни;

- городской общественный транспорт, в том числе метрополитен, и пригородные автобусные маршруты продолжат работу с заполняемостью не более 50% //
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