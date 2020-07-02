Цитата: Горожанин_kst:

Да МСБ этот для государства баловство сущее, так эт, чтоб было людям чем заняться. Чтоб под ногами не путались. Прибыли от него особо не ждут.

Тем не менее,за этим "баловством" неустанно бдят контролирующие органы,как правило с одной единственной целью,при всякой возможности выписать очередной штраф.

Налоговая запускает акции "требуй чек" или сними на видио факт не выдачи и заработай денежку.

Та же налоговая пересчитала мне налог на коммерческое имущество за последние 3 года и заставила доплатить.

Если бы им было совсем пофигу вряд ли они стали бы так заморачиваться.