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§ NG.kz
Аварию с участием полицейского автомобиля прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39249
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 3 июля, на перекрестке пр. Абая и ул. Баумана, возле ТЦ "Емшан", в Костанае. Фото последствий аварии прислал "НГ" очевидец. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.
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§ peshexod
Re: Аварию с участием полицейского автомобиля прокомментировали...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3562
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.07.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если синий проблесковый и по делу включен, почему вопросы к нему, а не к водителю киа?
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§ Butch
Re: Аварию с участием полицейского автомобиля прокомментировали...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.07.20 - 06:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Если синий проблесковый и по делу включен, почему вопросы к нему, а не к водителю киа?

Может быть потому что в правилах чётко указано преимущество в движении имеют спецавтомобили с включенными проблесковыми маячками И включенным звуковым спецсигналом, убедившись что им уступают дорогу. Не знаю как в Костанае, а у нас патрульки моргалки свои повключают и катаются, и ясен пень никто и не думает им дорогу уступать.
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