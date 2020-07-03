Цитата: peshexod:

Если синий проблесковый и по делу включен, почему вопросы к нему, а не к водителю киа?

Может быть потому что в правилах чётко указано преимущество в движении имеют спецавтомобили с включенными проблесковыми маячками И включенным звуковым спецсигналом, убедившись что им уступают дорогу. Не знаю как в Костанае, а у нас патрульки моргалки свои повключают и катаются, и ясен пень никто и не думает им дорогу уступать.