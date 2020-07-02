Цитата: Горожанин_kst:

МСБ этот для государства баловство сущее, так эт, чтоб было людям чем заняться

Ну, во-первых, занятость людей - это тоже выгода государства. Во-вторых, есть мультипликативный эффект - не получающие доход люди не пойдут в магазины лишний раз, не заправят свой автомобиль (а на бензин акцизы вроде неплохие?), не купят алкоголь, на который тоже есть акцизы и так далее и так далее - они не принесут прибыль другим людям, которые не принесут её ещё другим. Не всё так просто - не налогом единым живо государство, да и цена на жижу тоже не радует.