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≡ Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39248
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу на территории Костанайской области местами возможны небольшие дожди и грозы. В воскресенье и понедельник - переменная облачность без осадков. Подробный прогноз на 3 дня - здесь.
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§ drakon
Re: Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что, за лошади?... :-x
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§ electro
Re: Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.07.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это напоминание,дядьпеть, скоро их буднт больше чем нас :-o
:-)
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§ drakon
Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.07.20 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Батыры, где?... :oops: :-o
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