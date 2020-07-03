alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4186





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8752

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:11 Цитата: drakon:

у вас пишут цены растут...



не знаю

"я на цены не смотрю.это неважно.

нагружу пару телег всякой всячиной

и гружу в машину.

еле вмещается все"

но знаю что в Саудовской Аравии ндс повысили с 1 апреля

с 5 до 15 процентов.

жители кинулись все скупать.от гречки до...

в июне например было продано больше машин,

нежели за предыдущие пять месяцев.



[Исправлено: alex_60, 03.07.2020 - 11:13]