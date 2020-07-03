alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #12226





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8752

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:31 Эволюция форума.

Лет семь назад рубка шла до 24 ноль ноль.

Для гостей. И уважаемых.без разницы

На актуальные темы.

На грани, да, да.

Обо всем и ни о чем..

ЧМ шли тут ночью чуть ли не прямом эфире.

Тогда поуехавших не было. У которых сейчас грибы растут метр Высотой ну и прочее.

Ну и гарлопанов местных сегодняшних тоже.