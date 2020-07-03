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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8752
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эволюция форума.
Лет семь назад рубка шла до 24 ноль ноль.
Для гостей. И уважаемых.без разницы
На актуальные темы.
На грани, да, да.
Обо всем и ни о чем..
ЧМ шли тут ночью чуть ли не прямом эфире.
Тогда поуехавших не было. У которых сейчас грибы растут метр Высотой ну и прочее.
Ну и гарлопанов местных сегодняшних тоже.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, спокойной ночи... :lol:
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