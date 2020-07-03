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§ NG.kz
Бесплатные лекарства положены казахстанцам для лечения COVID-19 дома
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39248
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы, лечащиеся на дому от пневмонии, ОРВИ и легких форм коронавируса, имеют право бесплатно получать лекарства, в том числе антибиотики. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.
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§ Поедатель
Re: Бесплатные лекарства положены казахстанцам для лечения...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 03.07.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой прадед говорит: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!
Так и здесь. Он может, имеет право, но возможности Минздрава очень и очень ограничены. В большинстве случаев по вине самого Минздрава.
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§ Поедатель
Re: Бесплатные лекарства положены казахстанцам для лечения...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 03.07.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минздрав предупреждает: «Алкоголь не спасает от коронавируса!» Алкоголь: «Можно подумать, что Минздрав спасает!»
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§ ACROS
Re: Бесплатные лекарства положены казахстанцам для лечения...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.07.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поедатель:
возможности Минздрава очень и очень ограничены.



В рамках ОСМС должны выдаваться препараты бесплатно не только против пневмонии и ОРВИ, но и сдавать тесты на КВИ, тем более они стоят, как оказалось , всего лишь 834 тенге.
Жадность властей выйдет боком народу. Теперь власть , из-за нехватки карет "скорой помощи", предоставляет, на платной основе, вызов этих карет за 5 400 тенге, и всего лишь для взятия анализа на КВИ. На носу карантин, закрытие ряда предприятии и МСБ: где деньги , Зин ?? На еду и проживание денег будет в натяжку, а тут ещё и вызов скорой платный: за что платим налоги и взносы в этот фонд ОСМС ??
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