Цитата: Поедатель:

возможности Минздрава очень и очень ограничены.





В рамках ОСМС должны выдаваться препараты бесплатно не только против пневмонии и ОРВИ, но и сдавать тесты на КВИ, тем более они стоят, как оказалось , всего лишь 834 тенге.

Жадность властей выйдет боком народу. Теперь власть , из-за нехватки карет "скорой помощи", предоставляет, на платной основе, вызов этих карет за 5 400 тенге, и всего лишь для взятия анализа на КВИ. На носу карантин, закрытие ряда предприятии и МСБ: где деньги , Зин ?? На еду и проживание денег будет в натяжку, а тут ещё и вызов скорой платный: за что платим налоги и взносы в этот фонд ОСМС ??