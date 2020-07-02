abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #12211





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4385

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:09 Цитата-/ак они и сегодня "глючат", Россия оказывается талибам платила. Уже не знают, что и придумать ещё такого каверзного.Как то некрасиво всё это на фоне мировой политики. Но кому интересно?/









Людям и интересно) пропаганда во всей красе и даже рассчитанная не на своих граждан а на Российских, на 5 колонну) в России уже раздувать начали какая у них страна преступная и агрессивная))







Недавно общался с нашей землячкой перееховшей на ПМЖ в Челябинск,она перед уездом с пеной у рта доказывала какая там жизнь,намного лучше нашей и вообще уже почти Европа) уедет туда и будет миллионы зарабатывать и в Костанай приезжать как в деревню деньги просаживать) в итоге работает на ресепшене в частной больнице за 25 тыс. Еле хватает за квартиру платить и еду) отбитая Навальнистка стала и против Путина) на голосовании по поправкам в конституцию естественно проголосовала против) на мои вопросы: ну что тебя не устраивает теперь то? Ты же мечтала переехать? Ответила что во первых! Страна отсталая и можно жить лучше если убрать Путина! Во вторых нужен молодой президент в РФ (где его найти неизвестно) и в третьих это сейчас модно быть против! Раньше модно было пупок прокалывать а сейчас молодым модно быть в либеральной движухе и все государственное хаять)



Теперь я лучше стал понимать почему в середине 19 века так модно и круто было быть народником и нигилистом (привет Базаров и лишние люди) а в советские времена модно было быть диссидентом (привет Довлатов и Бродский )





У Дмитрия Быкова есть поговорка "изучай Русскую литературу-это сжатая история страны повторяющаяся из века в век"