Цитата:

По словам президента, установка памятника в Национальном университете обороны является глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом Первого Президента.



ВС РК были созданы на основе войсковых соединений сформированнвх в Среднеазиатском военном округе (САВО). В истории САВО была черная полоса, когда в 1989 г. его упразднили и отнесли к составу ТуркВО с управлением в Ташкенте.

Кому здесь ставить памятник, так это генерал-лейтенанту Анатолию Семёновича Рябцеву, дай Бог ему здоровья, который не послушался вышестоящего руководства ТуркВО и не дал согласия на вывоз больших объемов продовольствия, ГСМ, имущества, военной техники и др. военного оборудования на склады ТуркВО в Узбекистан.

ВС РК фактически образовались 7 мая 1992 года, в рамках российско-казахстанских переговоров в Алма-Ате, когда произошел заключительный раздел воинских формирований на территории Казахстана, и уже соответственно априори этой же датой было объявлено о создании Вооружённых сил Казахстана по указу Елбасы.

А как же иначе, официально 7 мая 1992 г. Казахстан получил свою Армию и ВВС, как здесь без Указа, ведь нужно финансирование своей Армии. В России также ВС РФ были созданы соответствующим Указом от 7 мая 1992 г.



Стоить отметить, что весь офицерский и рядовой состав, все кто ранее принимал присягу ВС СССР и соответственно перешёл в состав ВС РК, не присягали ВС РК, это было оговорено условиями российско-казахстанских переговоров, здесь надо отдать должное, Елбасы слово сдержал.



[Исправлено: Нурбанчик, 03.07.2020 - 21:45]