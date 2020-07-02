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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ак они и сегодня "глючат", Россия оказывается талибам платила. Уже не знают, что и придумать ещё такого каверзного.Как то некрасиво всё это на фоне мировой политики. Но кому интересно?/




Людям и интересно) пропаганда во всей красе и даже рассчитанная не на своих граждан а на Российских, на 5 колонну) в России уже раздувать начали какая у них страна преступная и агрессивная))



Недавно общался с нашей землячкой перееховшей на ПМЖ в Челябинск,она перед уездом с пеной у рта доказывала какая там жизнь,намного лучше нашей и вообще уже почти Европа) уедет туда и будет миллионы зарабатывать и в Костанай приезжать как в деревню деньги просаживать) в итоге работает на ресепшене в частной больнице за 25 тыс. Еле хватает за квартиру платить и еду) отбитая Навальнистка стала и против Путина) на голосовании по поправкам в конституцию естественно проголосовала против) на мои вопросы: ну что тебя не устраивает теперь то? Ты же мечтала переехать? Ответила что во первых! Страна отсталая и можно жить лучше если убрать Путина! Во вторых нужен молодой президент в РФ (где его найти неизвестно) и в третьих это сейчас модно быть против! Раньше модно было пупок прокалывать а сейчас молодым модно быть в либеральной движухе и все государственное хаять)

Теперь я лучше стал понимать почему в середине 19 века так модно и круто было быть народником и нигилистом (привет Базаров и лишние люди) а в советские времена модно было быть диссидентом (привет Довлатов и Бродский )


У Дмитрия Быкова есть поговорка "изучай Русскую литературу-это сжатая история страны повторяющаяся из века в век"
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5331
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Недавно общался с нашей землячкой перееховшей на ПМЖ

Ну кто как устроился, наверное ;-)
Красную дорожку нигде раскатывать не будут. Брат в Омске "землянку" купил, в дом перестроил доволен, вон у "Гоги" дом стоит. Всё зависит от перспективы и угла зрения. Много друзей и знакомых в Россию в Тверь переехало, никто не жалуется. Не думаю, что они что то против Путина имеют. Кто на что учился. :lol:
Да и даже последнее голосование показывает, что почём.
Так для сравнения, не случись мне в дойчланде так устроится, как получилось, никогда бы не стал хаять власти. Самому двигаться и продвигаться по жизни нужно. Возможности есть, а кто как использует, личное дело каждого. ;-)
ПС: только у молодёжи сегодня "хочу всего и всё сразу" а вот учиться, как то стрёмно получается.

[Исправлено: elektron, 02.07.2020 - 18:25]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19528
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этой, знакомой Абайки, нужен
Не молодой президент, а молодой
Мужик. И проблема у неё решится
Сама собой... ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.07.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вон у "Гоги" дом стоит/



Но он то как понял как раз и недоволен властью в РФ и Путиным конкретно)


Цитата-/молодой Мужик. И проблема у неё решитсяСама собой.../


Если мужик будет из среды либералов-навальнистов то это может быть хуже)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19528
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка,найди своей знакомой, Нуротановца.
Это наверное самые сексуальные мужики.
Бабе нужен мужик,который не даст,
ей думать о Путине,навальнистах.
Она должна думать только о сексе... :-o 8-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.07.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и недоволен властью

----Анархист я по жизни 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.07.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Абайка,найди своей знакомой, Нуротановца.Это наверное самые сексуальные мужики.Бабе нужен мужик,который не даст,ей думать о Путине,навальнистах.Она должна думать только о сексе.../




Я даже спрашивать не буду откуда у вас такие познания о нуротановцах и их сексуальности)))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1005
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.07.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Анархист я по жизни

Поляк что ли? Те традиционно никакую власть не любят. :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8750
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Поляк что ли? Те

Польский шпион.
Его Кайрат бегун давно уже разоблачил.
А он то с органами связь имеет.
Врать не будет.
Пан Гога он его называет.
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Поляк что ли?

----Русский я по паспорту.
Только русские в родне,
Прадед мой — Самарин,
Если кто и влез ко мне,
Так и тот — татарин .

[Исправлено: Гога, 03.07.2020 - 18:14]
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пан он его называет

---Лучше быть паном , чем ментом . 8-) 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7206
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Недавно общался с нашей землячкой перееховшей на ПМЖ в Челябинск,она перед уездом с пеной у рта доказывала какая там жизнь,намного лучше нашей и вообще уже почти Европа

Сразу на нескольких форумах пену разгребать приходится? :lol:
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