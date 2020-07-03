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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8750
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у вас пишут цены растут...


не знаю
"я на цены не смотрю.это неважно.
нагружу пару телег всякой всячиной
и гружу в машину.
еле вмещается все"
но знаю что в Саудовской Аравии ндс повысили с 1 апреля
с 5 до 15 процентов.
жители кинулись все скупать.от гречки до...
в июне например было продано больше машин,
нежели за предыдущие пять месяцев.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2020 - 11:13]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19528
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,не знал,что в Саудовской Аравии,
Основная еда, гречка...
:lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8750
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Основная еда, гречка...


Цитата:
drakon:
Основная еда, гречка...


они сами пока не знают.
думают, песка много,если что ,с голоду не помрем.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2020 - 13:56]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19528
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, конечно на цены не смотришь.
Получил 2 раза, 42500 тенге.
Теперь деньги,девать некуда... :lol: ;-)
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7343
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не знаю "я на цены не смотрю.это неважно. нагружу пару телег всякой всячиной и гружу в машину. еле вмещается все"

Пенсионеры жируют :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8750
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Пенсионеры жируют


Ну Мне ещё ого го до этого
Здоровый образ жизни. Это главное.
Жировать, это как. Я даже не в курсе.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2020 - 21:17]
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Страница 280 из 280«1...278279280
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