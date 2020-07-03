Поедатель Re: Бесплатные лекарства положены казахстанцам для лечения... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 64

Регистрация: 26.07.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:08 Мой прадед говорит: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!

Так и здесь. Он может, имеет право, но возможности Минздрава очень и очень ограничены. В большинстве случаев по вине самого Минздрава.