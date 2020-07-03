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Куратор темы: Козлов я
* Добринцофф
Советы на каждый день
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7343
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
предлагается взять эту прижимную гайку и на точильном станке снять с нее 1,5-2 мм металла с двух сторон. После этого ключ на 36 всегда и легко поможет вам решить эту проблему.

Почему бы сразу не выпускать такие гайки с гранями?
Как то то же долго мучился откручивал.
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.07.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему бы сразу не выпускать такие гайки с гранями?

Посчитали, что ключа под отверстия хватит. Гладко было на бумаге... :-)
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