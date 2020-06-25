Козлов я Советы на каждый день #73





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1484

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:46 УБРАТЬ ПЕНЬ С УЧАСТКА

Если на вашем земельном участке или даче есть пни от старых спиленных деревьев и они вам мешают, то убрать их бывает очень затруднительно. То корни слишком глубокие, то пень большой,то свободного подхода к нему нет. Предлагается способ убрать пень,но он потребует времени. Но если пень стоит уже несколько лет и вы его терпели,то немного можно еще потерпеть.

Что нужно: Дрель, перо на 25, аммиачная селитра, терпение.

Необходимо пером на 25 с помощью дрели высверлить в пне на глубину 10-12 см одно-два отверстия (зависит от ширины пня). Затем взять пакет аммиачной селитры (продается в хоз.маге) и плотно набить ей отверстия в пне. И оставить так на полгода-год. За это время весь пень сгниет и вы сможете ломом или кувалдочкой сломать его и выкинуть.

Попробуйте сделать побольше отверстий, тогда,вероятнее всего, и времени потребуется меньше.Дерзайте и удачи!