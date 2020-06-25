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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.06.20 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОС ДОМА.
Если дома (на даче,гараже,балконе и т.п.) появились осы - ждите неприятностей.Мало того,что они переносчики заболеваний,т.к. ползают по помойкам и скотомогильникам, так и при укусе не погибают,а продолжают жалить. Поэтому от них необходимо избавляться. Для этого нужно найти из гнездо. Обычно оно в укромном месте - на чердаке, на балках, нишах.


Существует много всяких приманок, прикормок для их уничтожения, вплоть до паяльной лампы. Я же уничтожаю их своим способом. Беру стеклянную банку (можно чашку,если гнездо большое), накрываю снизу гнездо этой банкой и через пластиковую трубочку опрыскиваю гнездо и ос WD-40. Осы гибнут моментально. Затем шпателем (можно просто картонкой) отсоединяю гнездо от его места и выкидываю его. Желательно уничтожать ос уже вечером,когда они слетаются в гнездо на ночевку,иначе рискуете бегать за каждой осой по отдельности :lol: Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.06.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
САМОДЕЛЬНАЯ ПОХОДНАЯ СПИРТОВКА.
Иногда при походах на природу или рыбалке нужно подогреть воду или просто согреться. При отсутствии необходимого оборудования можно обойтись подручными средствами.Предлагаю такой способ.
Нужны: жестяная банка с крышкой (можно из-под кофе или сгущенки (не всякой), немного спирта, шило,скотч.
На высоту 2/3 банки наклеивается скотч или любая полоска ткани.


Сверху полоски,через каждый сантиметр, проколоть дырки. Затем залить в банку спирт и закрыть крышку. Встряхнуть банку,чтобы спирт пролился на наружную поверхность и поджечь его снаружи. Эту процедуру придется делать 2-4 раза, пока не создастся устойчивое горение через проколотые дырки. Можно сверху поставить емкость с водой или просто погреть руки.


Принцип действия: Сразу спирт нагревается до того,что начинает кипеть и его пары,вырываясь через дырки, горят.
50 мл спирта хватает, чтобы согреть 1 л воды (сам не проверял).
Меры безопасности: Тушить такую спиртовку нужно плотной тканью,закрыв доступ кислорода. Сама спиртовка очень горячая,как и спирт в ней.Или нужно дождаться, пока прогорит. Будьте осторожны при обращении с огнем!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.06.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КАЛИТКА ВСЕГДА ЗАКРЫТА.
Это древний английский способ закрывания калитки на "вертушку". Если сместить в ней центр тяжести, то калитка всегда будет закрыта и произвольно не откроется. И почему мы это раньше не делали?
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§ drakon
Советы на каждый день
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
И почему мы это раньше не делали?

Да были, у нас раньше - вертушки,
но без центра тяжести.
Не читали мы,труды, английских учёных... :lol: :-P
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.06.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОТКРУТИТЬ ГАЙКУ БОЛГАРКИ
Иногда прижимную гайку болгарки (УШМ) "закусывает" и чтобы открутить ее приходится приложить много сил и способов.


Чтобы навсегда облегчить процесс ее откручивания предлагается взять эту прижимную гайку и на точильном станке снять с нее 1,5-2 мм металла с двух сторон. После этого ключ на 36 всегда и легко поможет вам решить эту проблему.


Снятие металла не ухудшит прижимную способность гайки. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.06.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
БЫСТРО НАТОЧИТЬ НОЖОВКУ
Пилить что-то тупой ножовкой - только нервы портить. Поэтому ножовка должна быть хорошо наточенной, но сделать это напильником - потерять много времени и сил. Предлагается точить ножовку той же болгаркой, где вы переделали прижимную гайку. Ножовку нужно закрепить в тисках и быстрыми движениями болгарки заточить зубья сначала с одной стороны,затем с другой. Начните заточку с пятки ножовки (возле ручки)- там "мертвая зона" при пилке и не страшно вначале наделать огрехов, пока создастся необходимый навык. Времени вы потратите 2-7 минут, но потом вы будете пилить с комфортом. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.06.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ БАНОК
Женщины-хозяйки часто жалуются, что у не могут открыть закручивающиеся крышки на стеклянных банках с вареньем и солкой. Им просто не хватает сил. Предлагается сделать им небольшое устройство для облегчения этой нехитрой процедуры.
Берете деревянный отрезок сантиметров 10-15. Ошкуриваете его наждачкой. С одной стороны делаете впадинку под горло банки.

Затем находите в своем гараже старый генераторный ремень (можете не искать,если его нет, а взять толстый ремень от брюк),отрезать от него кусок 30-40 см и сложить его петлей.

Концы ремня соединяете двумя саморезами и ими же крепите ремень к сделанной ручке.



После чего показываете жене или маме как правильно наложить эту открывалку на крышку и сдвинуть крышку против часовой стрелки.


Вуаля!


Теперь даже самая хрупкая женщина самостоятельно откроет банку, не вызывая вас с дивана. Удачи!
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§ Victor Yang
Советы на каждый день
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12886
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
что у не могут открыть закручивающиеся крышки на стеклянных банках с вареньем и солкой

Я обычно ножом или вилкой крышку поддеваю - впускаю воздух в банку. После выравнивания давления в банке и в атмосфере - крышка откручивается значительно легче.
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§ Yorik
Советы на каждый день
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.06.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ БАНОК

Да уж, любит кто-то лезть в бутылку, усложняя жизнь :-)
Такой "гаджет" выдумать...
Самый простой способ открыть банку с завинчивающейся крышкой, которая не поддаётся откручиванию - это покатать крышку торцом по столу, слегка/с небольшим усилием прижимая её к поверхности стола (именно крышку, не просто банку!). Удобнее это делать по краю стола, т.к. обычно диаметр банки больше диаметра крышки. 3-5 таких прокатываний по всей боковой окружности крышки будет достаточно, возвращаете банку в вертикальное положение и - вуаля! ;-)
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§ Yorik
Советы на каждый день
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.06.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я обычно ножом или вилкой крышку поддеваю

Распространённый способ, но грубый - после таких манипуляций как правило крышка деформируется и плотно/герметично больше не закроется...
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§ maxsaf
Советы на каждый день
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7205
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ БАНОК

Не выбрасывайте, если хозяйке не понравилось. Масляный фильтр откручивать -
тоже сойдет))
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.06.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Масляный фильтр откручивать - тоже сойдет))

Во какой универсальный инструмент! :lol:
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.06.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УБРАТЬ ПЕНЬ С УЧАСТКА
Если на вашем земельном участке или даче есть пни от старых спиленных деревьев и они вам мешают, то убрать их бывает очень затруднительно. То корни слишком глубокие, то пень большой,то свободного подхода к нему нет. Предлагается способ убрать пень,но он потребует времени. Но если пень стоит уже несколько лет и вы его терпели,то немного можно еще потерпеть.
Что нужно: Дрель, перо на 25, аммиачная селитра, терпение.
Необходимо пером на 25 с помощью дрели высверлить в пне на глубину 10-12 см одно-два отверстия (зависит от ширины пня). Затем взять пакет аммиачной селитры (продается в хоз.маге) и плотно набить ей отверстия в пне. И оставить так на полгода-год. За это время весь пень сгниет и вы сможете ломом или кувалдочкой сломать его и выкинуть.
Попробуйте сделать побольше отверстий, тогда,вероятнее всего, и времени потребуется меньше.Дерзайте и удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.07.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА
Существуют,наверно, сотни способов применения пустых пластиковых бутылок.Вот один из них. Для применения хозяину в своей мастерской или гараже.
Нужно взять "пятилитровку" и отрезать от нее горлышко, как показано.


Затем снять пробку и канцелярским резаком прорезать в ней "снежинку".


Прикрепить за пластиковый хвостик саморезами к нижней стороне полки и можно вставлять в пробку маркер,карандаш,сверло и др.предметы,нужные вам чаще всего.


А можно прикрепить к стенке и использовать как держатель для перчаток, полотенца и т.п.




Ручку бутылки также можно использовать как вешалку. Удачи!
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§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.07.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РАЗЪЕДИНИТЬ ПАКЕТ
В период царствования КВИ все мы стали ходить в магазины в масках.Чтобы положить товар используем целлофановые пакеты в рулонах.Но вот беда, пакеты слипаются и не хотят разъединяться. Обычно потрешь пакет большим и указательным пальцем и все получается. А сейчас пальцы сухие,рот закрыт маской и начинаются проблемы. Предлагается аналогичный способ разъединения пакета,только тереть его нужно не пальцами, а двумя ладонями. Пакет положите между ними и потрите всеми поверхностями ладоней. Результат 100 процентный. Сейчас приехал из Астыкжана, где и опробовал этот простой способ.Удачи!
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