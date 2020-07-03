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§ NG.kz
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39244
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.
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§ Сабыр
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.07.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда ему вручат медаль "герой Советского Союза"?
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§ abaika95
Re: Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4385
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.07.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев вылечился
Назарбаеву установили памятник
Назарбаев сдаст кровь из которой будут делать вакцину


Политтехнологи подозрительно резко решили в повестку дня включить темы о первом президенте к чему бы это?)
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