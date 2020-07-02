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abaika95:
Недавно общался с нашей землячкой перееховшей на ПМЖ
Ну кто как устроился, наверное
Красную дорожку нигде раскатывать не будут. Брат в Омске "землянку" купил, в дом перестроил доволен, вон у "Гоги" дом стоит. Всё зависит от перспективы и угла зрения. Много друзей и знакомых в Россию в Тверь переехало, никто не жалуется. Не думаю, что они что то против Путина имеют. Кто на что учился.
Да и даже последнее голосование показывает, что почём.
Так для сравнения, не случись мне в дойчланде так устроится, как получилось, никогда бы не стал хаять власти. Самому двигаться и продвигаться по жизни нужно. Возможности есть, а кто как использует, личное дело каждого.
ПС: только у молодёжи сегодня "хочу всего и всё сразу" а вот учиться, как то стрёмно получается.
[Исправлено: elektron, 02.07.2020 - 18:25]