/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ДТП возле "Емшана" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ДТП возле "Емшана" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла на перекрестке ул. Баумана и пр. Абая, возле ТЦ "Емшан".
Читать новость

§ olegggon
Re: ДТП возле "Емшана" в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.07.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подтверждаю, стояла полицейская Шнива с разбитым передком, и корейский внедорожник с разбитым боком.
Профайл

§ drakon
Re: ДТП возле "Емшана" в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто виноват?
Наверное Нива... :-o
Профайл

§ Гриня
Re: ДТП возле "Емшана" в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 03.07.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руки бы поотрывать таким горе-фотографам и выкладывателям новостей.-Иванов выиграл миллион в лотерею.-Правда,но не Иванов ,а Сидоров,не выиграл миллион,а червонец проиграл,не в лотерею,а в покер. Так и тут-не видно ничего,не известно ничего.Кто-то с кем-то где-то стукнулся-СУПЕР НОВОСТЬ. НГ на главную страницу, в шапку выложите!
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 50.28 Ko -
^ Наверх