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§ NG.kz
Ужесточение карантина: назначить выплаты казахстанцам призвал юрист
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный юрист Жангельды Сулейманов призвал правительство назначить выплаты казахстанцам, которые временно остались без работы во время усиления карантина. Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос выплат в период усиленного карантина с 5 июля.
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§ ТаРо
Re: Ужесточение карантина: назначить выплаты казахстанцам...
ТаРо


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Сообщений: 15
Регистрация: 30.06.16
Отправлено: 03.07.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При всём уважении, г-н Сулейманов не смог добиться рассмотрения в суде не одного иска по карантину. Инициатива должна исходить не от одного адвоката, а от тысяч рестораторов, парикмахеров и т.д., которые остались без работы.
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§ nmv85
Re: Ужесточение карантина: назначить выплаты казахстанцам...
nmv85


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Сообщений: 38
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 03.07.20 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проще отменить ЧП и не платить,а закрутить гайки карантином. А то, что половина среднего и малого бизнеса даже не начинали работать это во внимание не берут,у людей не просто "простой", а просто бедствие .
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§ abaika95
Re: Ужесточение карантина: назначить выплаты казахстанцам...
abaika95


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Сообщений: 4382
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.07.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/"У нас есть понятие "государственный материальный резерв". Это огромные склады, в которых хранят 20 видов товаров на случай ЧС или войны/




Да но в стране сейчас нет ни ЧС ни войны





Цитата-/Я обязательно буду изучать документы и искать основания для того, чтобы государство возместило потери гражданам", - сказал Сулейманов./



В России в период карантина супер юристы-навальнисты пытались добиться выплат от государства, в суды подавали,но всё тщетно а у нас темболее
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§ Нурбанчик
Re: Ужесточение карантина: назначить выплаты казахстанцам...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1948
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 03.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В России в период карантина супер юристы-навальнисты пытались добиться выплат от государства, в суды подавали,но всё тщетно а у нас темболее

Что-то ни где не читал подобную информацию про действия каких-то юристов-навалистов. Можно ссылочку пожалуйста на такую информацию? Или это ваш повседненвное лукавство?
Что точно, так это что в России за апрель-май-июнь всем российским семьям на каждого ребенка до 3 лет выплатили в общем 15 тыс.руб, на детей от 3 до 16 лет за июнь выплатили по 10 тыс, за июль всем семьям у кого есть дети от 0 до 16 лет выплатят по 10 тыс.руб. на каждого ребенка. Хотя бы так, но государство что-то предпринимает.
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§ abaika95
Re: Ужесточение карантина: назначить выплаты казахстанцам...
abaika95


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Сообщений: 4382
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.07.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Можно ссылочку пожалуйста на такую информацию? Или это ваш повседненвное лукавство?/




Ваша правда,нашел только коллективный иск предпренимателей и юристов Кубани к своему губеру из за карантина и Навальненскую петицию по требованию выплаты всем россиянам,инфу по искам отдельных юристов навальнистов которую точно видел в ФБ в Гугле не нашел) не верь инфе Фейсбука особенно навальнистам из Фейсбука)



Цитата-/Что точно, так это что в России за апрель-май-июнь всем российским семьям на каждого ребенка/


А что делать тем у кого нет детей? Или детям по 17 лет?


Цитата-/Хотя бы так, но государство что-то предпринимает/


У нас тоже предпренимало два месяца,кому-то даже по два раза выплачивали)
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§ Гога
Ужесточение карантина: назначить выплаты казахстанцам призвал юрист
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2680
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.07.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
коллективный иск предпренимателей и юристов Кубани к своему губеру из за карантина

-----И таки все как-то тихо до сих пор :-(
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