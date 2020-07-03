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§ NG.kz
Рустам Журсунов: Нельзя штрафовать бизнесмена за то, что покупатель опустил маску на подбородок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешний локдаун в части штрафов будет наиболее суровым. Минздрав готовит соответствующую нормативную правовую базу для отнесения вводимых санитарных требований и ограничительных мер к законодательству, отметил бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов
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* abaika95
Re: Рустам Журсунов: Нельзя штрафовать бизнесмена за то, что...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4382
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.07.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И здесь важно разделить ответственность между предпринимателем и физическим лицом, будь то его работник или потребитель. Нельзя привлекать к ответственности бизнесмена за то, что покупатель в магазине опустил маску на подбородок/




Сначала должна быть регламентация ношения маски на лице, что маска должна закрывать и как прилегать к лицу? на магазинах висят плакаты без маски в магазин нельзя,по логике я могу хоть на пальце ее крутить но главное маска при мне,могу на затылок надеть,я же в маске по факту


Но а об ответственности предпренимателей вопрос открытый,многие делают проще просто не обслуживают покупателей без маски или не в пускают,но на входе вешают одноразовые марлечки для использования покупателями,выход нашли
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