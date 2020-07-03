abaika95 Re: Рустам Журсунов: Нельзя штрафовать бизнесмена за то, что... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4382

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:01 Цитата-/И здесь важно разделить ответственность между предпринимателем и физическим лицом, будь то его работник или потребитель. Нельзя привлекать к ответственности бизнесмена за то, что покупатель в магазине опустил маску на подбородок/









Сначала должна быть регламентация ношения маски на лице, что маска должна закрывать и как прилегать к лицу? на магазинах висят плакаты без маски в магазин нельзя,по логике я могу хоть на пальце ее крутить но главное маска при мне,могу на затылок надеть,я же в маске по факту





Но а об ответственности предпренимателей вопрос открытый,многие делают проще просто не обслуживают покупателей без маски или не в пускают,но на входе вешают одноразовые марлечки для использования покупателями,выход нашли