NG.kz Зеленая-зеленая трава



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:48 Говорим о салатной горчице. Обожаю эту пряную штучку - зеленую листовую горчицу. У меня на даче сорт «волнушка», с нарядной махровой оборочкой по краю листа. Неприхотливая салатная культура. Может быть очень ранней, легко выносит холода. Яркая хрустящая зелень украсит любой салат из свежих овощей. Правда, брать надо в меру. Недаром она горчица, вкус пряный, с перчинкой. Молодые листочки довольно нежные, но чем старше, тем более ядреный вкус приобретают. Но и таким листьям можно дать ума.

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