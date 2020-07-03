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§ NG.kz
Зеленая-зеленая трава
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорим о салатной горчице. Обожаю эту пряную штучку - зеленую листовую горчицу. У меня на даче сорт «волнушка», с нарядной махровой оборочкой по краю листа. Неприхотливая салатная культура. Может быть очень ранней, легко выносит холода. Яркая хрустящая зелень украсит любой салат из свежих овощей. Правда, брать надо в меру. Недаром она горчица, вкус пряный, с перчинкой. Молодые листочки довольно нежные, но чем старше, тем более ядреный вкус приобретают. Но и таким листьям можно дать ума.
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* drakon
Re: Зеленая-зеленая трава
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19523
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой травы у меня еще, небыло... 8-)
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